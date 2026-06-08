El IES Arroyo Harnina oferta tres nuevos certificados de profesionalidad

El IES Arroyo Harnina ampliará su oferta formativa durante el curso 2026-2027 con la incorporación de tres nuevos certificados profesionales en horario de tarde, una propuesta dirigida tanto a jóvenes como a personas adultas que buscan mejorar su cualificación y ampliar sus oportunidades de acceso al mercado laboral. Los nuevos programas se integran en la oferta de Formación Profesional Grado C y están vinculados a sectores con una importante demanda de profesionales cualificados.

La nueva oferta incluye el certificado de Gestión Contable y Gestión Administrativa para Auditoría, orientado a la contabilidad y el control de gestión; Desarrollo de Aplicaciones con Tecnologías Web, centrado en programación y desarrollo digital; e Instalación y Mantenimiento de Jardines y Zonas Verde, especializado en el diseño y conservación de espacios verdes. Todos los itinerarios formativos incorporan prácticas en empresas, favoreciendo la adquisición de experiencia real y el contacto directo con el entorno profesional. El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 26 de junio.