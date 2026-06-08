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El IES Arroyo Harnina oferta tres nuevos certificados de profesionalidad

Son tres formaciones novedosas en el ámbito educativo de Almendralejo

Una imagen de archivo de una clase en un aula del IES Arroyo Harnina.

Una imagen de archivo de una clase en un aula del IES Arroyo Harnina. / EP

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Rodrigo Morán

Almendralejo

El IES Arroyo Harnina ampliará su oferta formativa durante el curso 2026-2027 con la incorporación de tres nuevos certificados profesionales en horario de tarde, una propuesta dirigida tanto a jóvenes como a personas adultas que buscan mejorar su cualificación y ampliar sus oportunidades de acceso al mercado laboral. Los nuevos programas se integran en la oferta de Formación Profesional Grado C y están vinculados a sectores con una importante demanda de profesionales cualificados.

La nueva oferta incluye el certificado de Gestión Contable y Gestión Administrativa para Auditoría, orientado a la contabilidad y el control de gestión; Desarrollo de Aplicaciones con Tecnologías Web, centrado en programación y desarrollo digital; e Instalación y Mantenimiento de Jardines y Zonas Verde, especializado en el diseño y conservación de espacios verdes. Todos los itinerarios formativos incorporan prácticas en empresas, favoreciendo la adquisición de experiencia real y el contacto directo con el entorno profesional. El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 26 de junio.

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