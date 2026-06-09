Abren inscripciones para los cursos de natación en la piscina municipal de Almendralejo

El Ayuntamiento de Almendralejo pone en marcha una nueva edición de su programa de actividades acuáticas de verano 2026, una iniciativa consolidada que ofrece una amplia variedad de cursos de natación dirigidos a niños, jóvenes, adultos y personas con necesidades específicas. Las actividades se desarrollarán en la piscina municipal de verano y darán comienzo los días 29 y 30 de junio, según la modalidad elegida.

El plazo de inscripción se abrió este lunes 8. Los interesados pueden formalizar su solicitud de manera online a través de la página web del Ayuntamiento de Almendralejo. Además, a partir del 15 de junio se habilitará un punto de inscripción presencial en la oficina situada en la planta alta de la piscina climatizada, en horario de 10:00 a 13:00 horas.

La programación contempla cursos adaptados a diferentes edades y niveles de aprendizaje. Entre las opciones disponibles se encuentran las actividades para menores, organizadas por grupos de edad y nivel técnico, así como cursos de natación para adultos en niveles de iniciación y medio-alto. También se ofertarán programas específicos de natación terapéutica y natación especial para menores, dirigidos a personas que requieran una atención adaptada.

En estos dos últimos casos, la inscripción deberá realizarse obligatoriamente de forma presencial y será necesario presentar un informe médico que acredite la necesidad o diagnóstico correspondiente para poder acceder a las plazas ofertadas.

Las actividades para adultos y menores acompañados se desarrollarán en dos periodos: del 29 de junio al 31 de julio y del 3 de agosto al 4 de septiembre, con una pausa entre los días 10 y 14 de agosto. Por su parte, los cursos de natación para menores se distribuirán en cuatro turnos formativos: del 29 de junio al 10 de julio, del 13 al 24 de julio, del 27 de julio al 7 de agosto y del 17 al 28 de agosto.

El listado inicial de admitidos se publicará el próximo 15 de junio en la página web municipal. Las personas seleccionadas deberán formalizar el pago de la actividad entre los días 15 y 19 de junio para confirmar su plaza. Posteriormente, se realizarán nuevas publicaciones para cubrir las posibles vacantes que puedan generarse.

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Desde el Ayuntamiento de Almendralejo destacan que este programa tiene como objetivo fomentar la práctica deportiva durante el verano, promover hábitos de vida saludables y ofrecer alternativas de ocio adaptadas a todas las edades.