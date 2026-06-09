Almendralejo
La barriada de La Farola corona como reina a Elena Sánchez Beltrán
La Farola ha sido la primera asociación que realiza sus fiestas de verano y realizó también un homenaje a la socia Antonia Reyes
La llegada del mes de junio marca el comienzo de las fiestas de las barriadas de Almendralejo y la primera en dar el pistoletazo de salida ha sido La Farola, que celebró su acto de coronación de su reina. El parque situado junto al IRIA volvió a convertirse en el punto de encuentro de para un evento que contó con la presencia del alcalde, José María Ramírez, la concejala de Participación Ciudadana, Tamara Rodríguez, y varios miembros de la corporación municipal.
La reina de La Farola es Elena Sánchez Beltrán, una joven de 20 años que actualmente cursa cuarto de Economía en Badajoz. Durante el acto también se rindió homenaje a la socia mayor de la barriada, Antonia Reyes, en reconocimiento a su vinculación y participación en la vida vecinal.
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