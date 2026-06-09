Reclaman más transparencia para el proyecto de construcción de un crematorio en Almendralejo

La Plataforma Contra la Contaminación de Almendralejo ha presentado alegaciones formales ante la Dirección General de Sostenibilidad de la Junta de Extremadura dentro del procedimiento de Autorización Ambiental Unificada para la instalación de un horno crematorio promovido por Grupo Rodríguez Díez Tanatorios, S.L. La entidad cuestiona la accesibilidad de la información pública del expediente y solicita que toda la documentación técnica sea publicada de forma íntegra en formato digital para garantizar una participación ciudadana efectiva durante el proceso.

Entre las alegaciones presentadas, la Plataforma denuncia que el anuncio publicado en el Diario Oficial de Extremadura no incluye información técnica que considera esencial para evaluar el impacto ambiental del proyecto. Según señala, faltan datos relativos a los parámetros de emisión, la metodología de modelización atmosférica, la identificación de zonas sensibles o los mapas completos de dispersión de contaminantes. Además, muestra su preocupación por la ausencia de datos de referencia sobre sustancias como el mercurio, las dioxinas y los furanos, elementos que considera fundamentales para analizar el posible impacto acumulativo sobre la calidad del aire.

La organización solicita a la Junta de Extremadura que incorpore al expediente toda la documentación técnica que sustenta los estudios realizados, habilite el acceso electrónico completo a los informes y valore expresamente las alegaciones presentadas antes de adoptar una resolución definitiva.

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Asimismo, reclama que se amplíe o reabra el periodo de información pública si se determina que la documentación no ha estado plenamente accesible para la ciudadanía durante el plazo establecido, apelando a los principios de prevención y precaución que rigen la normativa ambiental.