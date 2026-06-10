El ayuntamiento de Almendralejo destina 11.750 euros para becas escolares

El Ayuntamiento de Almendralejo ha reservado una partida de 11.750 euros para la convocatoria de becas escolares correspondiente al curso 2026-2027. La concejala de Educación, Isabel Ballesteros, anunció que la Junta de Gobierno Local ha aprobado las bases reguladoras de estas ayudas municipales, concebidas como complemento a las becas convocadas por la Junta de Extremadura y destinadas a apoyar a las familias en la adquisición de material.

La convocatoria está dirigida al alumnado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria matriculado en centros educativos de Almendralejo durante el próximo curso académico. Según explicó la edil, la finalidad es atender las necesidades actuales de las familias y contribuir a reducir el impacto económico que supone el inicio del curso escolar. Las ayudas contemplan una cuantía máxima de 150 euros para los estudiantes de Educación Infantil y de 50 euros para los alumnos de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria.

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Podrán optar a estas becas aquellos empadronados en Almendralejo que cursen sus estudios en centros de la ciudad. Además, deberán cumplir una serie de requisitos económicos que quedarán recogidos en las bases reguladoras que se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). El plazo será de 30 días.