Almendralejo
La Escuela de Música recibió 175 matrículas para renovaciones
El centro sigue siendo uno de los más atractivos a nivel musical de Almendralejo y, en breve, abrirá plazo para los nuevos alumnos
La Escuela Municipal de Música de Almendralejo continúa consolidándose como uno de los centros formativos más demandados de la ciudad. Prueba de ello son las 175 solicitudes de renovación de matrícula ya registradas para el próximo curso, una cifra que refleja la confianza de las familias en el proyecto educativo y musical que desarrolla la escuela. En los próximos días se abrirá además el plazo para alumnos de nuevo ingreso.
Esta semana se ha celebrado el concierto de clausura protagonizado por la ‘Bandina’ y la ‘Bandita’ de la Escuela y Banda Municipal de Música en el teatro Carolina Coronado. Las dos formaciones, integradas por jóvenes músicos de la ciudad, pusieron el broche final al curso demostrando sobre el escenario su aprendizaje.
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