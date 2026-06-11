Almendralejo
Impulsan una campaña par reciclar vidrio en el parque Espronceda de Almendralejo
A través de varias dinámicas enseñan a vecinos a saber separar bien los residuos e impulsan a la ciudad en un reto regional
El parque de Espronceda ha acogido una acción de street marketing impulsada por Ecovidrio dentro de la campaña regional ‘En Extremadura, lo NATURAL es reciclar vidrio’, una iniciativa destinada a sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de reciclar correctamente los envases de vidrio. La actividad contó con la visita de la concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Almendralejo, Josefina Barragán, quien destacó la relevancia de este tipo de campañas para fomentar hábitos sostenibles entre la población.
Los vecinos pudieron aprender de forma lúdica cómo separar adecuadamente los residuos y recibieron obsequios sostenibles, ayudando a sumar puntos para Almendralejo dentro de un reto regional entre municipios.
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