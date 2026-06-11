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Includes Almendralejo ya dispone de un nuevo coche adaptado para sus usuarios

Gran parte de la financiación ha sido otorgada por la Diputación de Badajoz

El nuevo vehículo de Includes fue presentado en sus instalaciones de Almendralejo.

El nuevo vehículo de Includes fue presentado en sus instalaciones de Almendralejo. / EP

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Rodrigo Morán

Almendralejo

Includes Almendralejo ha presentado un nuevo vehículo adaptado de nueve plazas que permitirá reforzar los servicios de transporte que presta diariamente a personas con discapacidad intelectual y a sus familias. La adquisición de este recurso ha supuesto una inversión de 49.200 euros, de los que más de 37.000 euros han sido financiados por la Diputación de Badajoz, que ha asumido más del 75 por ciento del coste total. Durante el acto de presentación, la presidenta de la entidad destacó la importancia de la colaboración institucional para impulsar proyectos que repercuten directamente en la mejora de la calidad de vida de las personas usuarias.

El nuevo vehículo permitirá optimizar las rutas de transporte que Includes desarrolla cada día para atender a personas procedentes de Almendralejo y de alrededor de quince localidades de la comarca de Tierra de Barros. Desde Includes han señalado que disponer de una flota adaptada resulta fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades, facilitar el acceso a los diferentes servicios y fomentar la participación activa de las personas con discapacidad intelectual. n

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