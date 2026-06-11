La ludoteca de verano abrirá puertas el 6 de junio con nuevos criterios

La ludoteca de verano de Almendralejo volverá a ponerse en marcha el próximo 6 de julio para facilitar la conciliación familiar durante los meses estivales, aunque este año lo hará con importantes novedades en el proceso de selección de participantes. Así lo ha explicado la concejala Isabel Ballesteros, quien ha comparecido en rueda de prensa para aclarar las dudas planteadas por numerosas familias respecto a los nuevos requisitos exigidos para acceder al servicio.

La iniciativa se desarrollará gracias a una subvención de 50.694,88 euros concedida por la Junta de Extremadura dentro del Programa de Colaboración Económica Municipal de Conciliación y Corresponsabilidad para 2026. El servicio se prolongará desde el 6 de julio hasta el 9 de septiembre y contará con una previsión inicial de 80 plazas, aunque el Ayuntamiento ha asegurado que trabajará para ofrecer el mayor número de vacantes posible.

La principal novedad de esta edición afecta al sistema de acceso. Hasta ahora, las plazas se adjudicaban por orden de inscripción hasta completar el cupo disponible. Sin embargo, la Junta de Extremadura ha modificado las bases reguladoras de la subvención y ha establecido nuevos criterios de valoración que priorizan determinadas circunstancias económicas, sociales y familiares. Ballesteros quiso dejar claro que estos cambios no responden a una decisión municipal, sino a una obligación derivada de la normativa autonómica que regula el programa.

Entre los nuevos criterios destaca la incorporación de la renta per cápita familiar como elemento preferente para la adjudicación de plazas. A ello se suman otras circunstancias como pertenecer a una familia monoparental, tener algún miembro con discapacidad, encontrarse en riesgo de exclusión social, ser víctima de violencia de género o asumir responsabilidades de cuidado de personas dependientes.

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Para poder valorar adecuadamente las solicitudes, la Junta exige la presentación de documentación económica y laboral. Las familias deberán aportar las nóminas, pensiones, prestaciones o ayudas públicas percibidas durante los tres meses anteriores a la solicitud, así como los informes de vida laboral de los miembros de la unidad familiar en edad de trabajar. Además, el Ayuntamiento comprobará de oficio la composición de la unidad de convivencia a través del Padrón Municipal. El plazo de inscripción será presencial y permanecerá abierto del 15 al 17 de junio en las oficinas de la Universidad Popular, en horario de 10:00 a 14:00 horas.