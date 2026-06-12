Abren consulta ciudadana para redactar la ordenanza del cementerio municipal de Almendralejo

El Ayuntamiento de Almendralejo ha iniciado el trámite de consulta pública previa para la elaboración de la futura ordenanza reguladora del cementerio municipal, un proceso con el que pretende recabar las opiniones, propuestas y sugerencias de vecinos, asociaciones y entidades potencialmente afectadas antes de redactar el texto definitivo de la normativa.

La nueva ordenanza busca dotar al servicio de un marco jurídico completo que regule aspectos relacionados con la administración, conservación y funcionamiento del cementerio, además de garantizar los derechos funerarios de los titulares de concesiones. Entre las cuestiones que se abordarán figuran la concesión y transmisión de derechos funerarios, la adjudicación de nichos, columbarios y panteones, la regulación de las concesiones una vez finalizado su periodo de vigencia, las condiciones para la realización de obras y colocación de lápidas, así como los horarios de visita y las normas de comportamiento dentro del recinto. El documento contemplará un régimen sancionador para garantizar el correcto uso de las instalaciones y otras medidas. n