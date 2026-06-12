Almendralejo
La piscina de verano de Almendralejo abrirá sus puertas el lunes 22 de junio
La mejora de las piscinas, de las zonas ajardinadas y de las zonas de sombra con sombrillas ha vuelto a atraer a más bañistas
La piscina de verano de Almendralejo abrirá su temporada de baños el lunes 22 de junio. La decisión está tomada para hacer coincidir su apertura con las vacaciones escolares de los alumnos de centros educativos. De la misma manera se abrirán las distintas actividades y cursos de natación municipales programados para el verano.
Desde hace semanas, los servicios municipales están preparando el recinto para ponerlo a punto, ya que la piscina de verano, desde que mejorará tanto las piscinas en sí como las zonas verdes de césped y sombrilla, ha vuelto a recuperar una gran afluencia de personas en julio y agosto.
Como viene siendo habitual, la piscina abrirá a las doce del mediodía y se mantendrá hasta las ocho de la tarde.
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