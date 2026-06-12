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Siete personas con discapacidad intelectual vivirán en pisos de Includes Almendralejo

El proyecto ‘Saber Vivir’, que alcanza su séptima edición con el apoyo de la Diputación de Badajoz y el Ayuntamiento de Almendralejo, ya está en marcha

Visita del alcalde José María Ramírez a uno de los pisos tutelados de Includes Almendralejo.

Visita del alcalde José María Ramírez a uno de los pisos tutelados de Includes Almendralejo. / EP

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Rodrigo Morán

Almendralejo

Includes Almendralejo ha puesto en marcha la séptima edición de su programa de Vida Independiente ‘Saber Vivir’, una iniciativa que vuelve a demostrar que la inclusión real pasa por ofrecer oportunidades para que las personas con discapacidad intelectual puedan desarrollar su propio proyecto vital en entornos normalizados y con los apoyos adecuados. En esta nueva edición serán siete las personas participantes que convivirán en viviendas adaptadas a sus necesidades.

El proyecto cuenta con la financiación de la Diputación de Badajoz, el Ayuntamiento de Almendralejo, el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD), las aportaciones de las familias y el esfuerzo de la entidad.

Actualmente, los participantes residen en dos viviendas. Una de ellas es propiedad de Includes Almendralejo y alcanza ya su sexta edición, convirtiéndose en un auténtico hogar para quienes han formado parte de esta experiencia a lo largo de los años. La segunda vivienda, cedida por el Ayuntamiento de Almendralejo, celebra su segunda edición y está destinada a personas con necesidades de apoyo más extensas.

La filosofía del programa va mucho más allá de ofrecer un recurso residencial. Su objetivo principal es proporcionar a cada persona las herramientas necesarias para gestionar su vida cotidiana con la mayor autonomía posible. Aprender a organizar las tareas del hogar, realizar compras, administrar su economía, planificar actividades, relacionarse con el entorno o asumir responsabilidades son algunos de los aspectos que forman parte del proceso de aprendizaje y crecimiento personal que se desarrolla en estas viviendas.

Desde Includes Almendralejo destacan que la experiencia acumulada durante estos años confirma que, cuando existen apoyos personalizados y adecuados, las personas con discapacidad intelectual pueden alcanzar importantes cotas de independencia y desarrollar proyectos de vida plenamente integrados en la sociedad. Además, el programa contribuye a reforzar la autoestima, la confianza personal y la capacidad para tomar decisiones propias.

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Durante la presentación de esta nueva edición, la presidenta de Includes, Inés Castañón, recordó que la vida independiente constituye un derecho y una herramienta esencial para fomentar la inclusión social. «No hablamos únicamente de dónde viven las personas, sino de cómo quieren vivir, de qué decisiones desean tomar y de la oportunidad de construir su futuro dentro de su propia comunidad», señaló.

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