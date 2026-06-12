Siete personas con discapacidad intelectual vivirán en pisos de Includes Almendralejo

Includes Almendralejo ha puesto en marcha la séptima edición de su programa de Vida Independiente ‘Saber Vivir’, una iniciativa que vuelve a demostrar que la inclusión real pasa por ofrecer oportunidades para que las personas con discapacidad intelectual puedan desarrollar su propio proyecto vital en entornos normalizados y con los apoyos adecuados. En esta nueva edición serán siete las personas participantes que convivirán en viviendas adaptadas a sus necesidades.

El proyecto cuenta con la financiación de la Diputación de Badajoz, el Ayuntamiento de Almendralejo, el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD), las aportaciones de las familias y el esfuerzo de la entidad.

Actualmente, los participantes residen en dos viviendas. Una de ellas es propiedad de Includes Almendralejo y alcanza ya su sexta edición, convirtiéndose en un auténtico hogar para quienes han formado parte de esta experiencia a lo largo de los años. La segunda vivienda, cedida por el Ayuntamiento de Almendralejo, celebra su segunda edición y está destinada a personas con necesidades de apoyo más extensas.

La filosofía del programa va mucho más allá de ofrecer un recurso residencial. Su objetivo principal es proporcionar a cada persona las herramientas necesarias para gestionar su vida cotidiana con la mayor autonomía posible. Aprender a organizar las tareas del hogar, realizar compras, administrar su economía, planificar actividades, relacionarse con el entorno o asumir responsabilidades son algunos de los aspectos que forman parte del proceso de aprendizaje y crecimiento personal que se desarrolla en estas viviendas.

Desde Includes Almendralejo destacan que la experiencia acumulada durante estos años confirma que, cuando existen apoyos personalizados y adecuados, las personas con discapacidad intelectual pueden alcanzar importantes cotas de independencia y desarrollar proyectos de vida plenamente integrados en la sociedad. Además, el programa contribuye a reforzar la autoestima, la confianza personal y la capacidad para tomar decisiones propias.

Noticias relacionadas

Durante la presentación de esta nueva edición, la presidenta de Includes, Inés Castañón, recordó que la vida independiente constituye un derecho y una herramienta esencial para fomentar la inclusión social. «No hablamos únicamente de dónde viven las personas, sino de cómo quieren vivir, de qué decisiones desean tomar y de la oportunidad de construir su futuro dentro de su propia comunidad», señaló.