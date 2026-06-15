Centenares de niños participaron en la procesión del Corpus Christi

La procesión del Corpus Christi volvió a congregar a cientos de vecinos de Almendralejo en una tarde marcada por la fe y la tradición. La celebración, que este año se ha desarrollado con una semana de retraso debido a la visita del Papa León XIV, recorrió las principales calles del centro, desde la Parroquia de la Purificación hasta el Santuario de Nuestra Señora de La Piedad.

Encandiló la presencia de centenares de niños y niñas que han recibido este año la Primera Comunión, quienes acompañaron a la Custodia durante todo el recorrido. La primera teniente de alcalde, Raquel del Puerto, junto a miembros de la corporación municipal, participó en la procesión junto a representantes del Consejo de Hermandades.