La plaza de Extremadura acogerá la gran fiesta del Día del Orgullo 2026 en Almendralejo

La plaza de Extremadura se convertirá el próximo sábado 20 de junio en el foco de la celebración del Orgullo 2026 en Almendralejo con una gran fiesta que pondrá el broche final a una semana de actividades organizadas para visibilizar la diversidad, promover la igualdad y reivindicar los derechos del colectivo LGTBI. La programación ha sido presentada por la concejala de Igualdad, Juliana Megías, junto a representantes de la Fundación Triángulo, en un acto en el que también se ha procedido al izado de la bandera arcoíris en la plaza de Extremadura, donde permanecerá ondeando durante toda la semana como símbolo del compromiso de la ciudad con el respeto y la inclusión.

Megías destacó que el Orgullo “es una fecha de celebración, pero también de visibilidad, reconocimiento y defensa de los derechos de las personas LGTBI”, subrayando que el objetivo de la programación es seguir avanzando hacia una sociedad más inclusiva, respetuosa y libre, con los mismos derechos y oportunidades para toda la ciudadanía. Durante el acto también se presentó el cartel anunciador de esta edición, una obra de la artista drag Franela, que servirá como imagen oficial de la campaña.

Las actividades comenzarán este martes con una quedada-café abierta a personas de todas las edades en el Centro Cívico. Además, se llevarán a cabo pruebas rápidas de VIH dirigidas a toda la población y se encuentra prevista la grabación del podcast ‘Juntas’, impulsado junto a la Asociación MIA y en el que participarán mujeres pertenecientes a distintas asociaciones locales.

El acto central llegará el sábado con una concentración y prefiesta en el parque Espolón a partir de las 20.00 horas, amenizada por DJ Tito Deluxe. Una hora después comenzará el desfile del Orgullo, que recorrerá las calles Francisco Pizarro, Parque Espronceda y Familia Suárez Bárcena hasta desembocar en la plaza de Extremadura. La jornada culminará a las 22.00 horas con la gran fiesta del Orgullo, que incluirá actuaciones drag y música en directo de DJ Tito Deluxe. La barra del evento será gestionada por la comparsa Las Almendras. “Queremos que esta semana sea un espacio de celebración, convivencia y reivindicación. Una oportunidad para recordar que la igualdad y el respeto son valores que debemos defender cada día”, señaló la concejala.

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Por su parte, el técnico de la Fundación Triángulo, Sergio Arias, aprovechó la presentación para hacer balance del punto , municipal de atención a la diversidad. Durante 2025 atendió a 23 nuevas personas de la comarca de Tierra de Barros, que se suman a otras diez que continúan recibiendo acompañamiento desde años anteriores. Desde su puesta en marcha, este servicio ha prestado apoyo a más de un centenar de personas y a sus familias, desarrollando además una intensa labor de sensibilización social y prevención, con acciones en centros educativos, colaboraciones con entidades locales y la realización de 21 pruebas rápidas de VIH durante el último año.