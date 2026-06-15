Almendralejo
‘La Revancha’, el reto de Pedro Hierro para dar visibilidad a la salud mental
El ciclista almendralejense pretende recorrer la distancia entre Almendralejo y A Rúa, en bicicleta, en nueve días
El ciclista almendralejense Pedro Hierro ha presentado ‘La Revancha’, un desafío solidario con el que pretende recorrer en solitario los 1.300 kilómetros que separan Almendralejo de la localidad gallega de A Rúa y regreso. La iniciativa, que se desarrollará entre los días 9 y 17 de julio, tiene como objetivo dar visibilidad a la importancia de la salud mental y recaudar fondos para Feafes Salud Mental Almendralejo. El reto supone además una segunda oportunidad para completar una aventura que el pasado año tuvo que abandonar a pocos kilómetros de Salamanca debido a problemas de salud y a las adversas condiciones meteorológicas.
Durante la presentación, Pedro explicó que esta nueva edición nace como una promesa personal tras no poder culminar el recorrido en 2025. “Las promesas de mi tierra no se rompen, se cumplen aunque duela”, afirmó el deportista, que afrontará nueve etapas consecutivas, más de 10.000 metros de desnivel acumulado y una media cercana a los 150 kilómetros diarios. No obstante, quiso restar protagonismo a su esfuerzo físico para poner el foco en las personas que conviven cada día con problemas de salud mental. “Yo solo voy a sufrir nueve días, pero ellos ayudan a gente que sufre el año entero”, señaló en referencia a la labor que desarrolla Feafes Almendralejo.
La presidenta de la asociación, Inmaculada Valero, agradeció la implicación del ciclista y destacó que el mensaje de superación que transmite ‘La Revancha’ refleja la realidad de muchas personas que afrontan dificultades relacionadas con la salud mental.
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