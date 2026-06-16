Almendralejo
Coches y pasión para mover compras
La tercera edición del Rallye del Comercio se celebró esta vez en la explanada de la plaza del Mercado, donde una treintena de coches amenizaron una jornada para impulsar compras en la localidad
Hay eventos que llegan para quedarse. Y el Rallye del Comercio, que este año ha cumplido su tercera edición, es uno de ellos. Porque cumple a la perfección lo que se pide: diversión, entretenimiento, dinamizar una zona con movimiento de gente y llamar la atención para que el pueblo se mueva. Todo eso en una jornada donde una treintena de coches participantes en el próximo Rallye de la Vendimia se dieron cita en la explanada de la plaza del Mercado, donde esta vez se celebró el evento que otras veces se había desarrollado en la calle Francisco Pizarro.
Tomás Riola, de Riola Motorsport, es el que impulsa una acción que combina deporte, comercio y pasión.«Es algo que cuando se nos ocurrió ya intuíamos que podía gustar. Y el tiempo nos está dando la razón. Lo que buscamos es que la gente se lo pase bien con el pretexto del rallye que tanto nos gusta aquí en Almendralejo».
La Coordinadora Empresarial de Almendralejo (Ceal) y los comerciantes del centro (Asemce) son los que también coordinan esta campaña. Para los comercios de la zona centro este tipo de iniciativas en pleno mes de junio es agua bendita para ver pasar personas por sus establecimientos. La gente sale a la calle, se lo pasa bien y, evidentemente, le entra el gusanillo de poder comprar cosas.
El evento también sirve para hacer reconocimientos a los que merecen un hueco por su apuesta por el automovilismo. Este año se dio un reconocimiento a Isidoro Jiménez por su trayectoria en el mundo de los rallyes. También ocurrió lo mismo con Guillermo Lavado.
Carlos Gallardo y Paquito Izquierdo, los ganadores del último Rallye de la Vendimia, se llevaron el reconocimiento al mejor equipo de 2025. Luis Alberto Retamar y Francisco José Lavado se llevaron el premio al equipo revelación de 2025. Y también subieron al podio David Pérez y Manuel Hernández. Además, el Motor Club Corito, que ha recuperado el Rallysprint de la Santa Cruz, fue reconocido a la iniciativa automovilística. El speaker Abel Camacho fue el encargado de amenizar el evento.
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