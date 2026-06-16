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Maria Isabel Rosado es coronada reina de la barriada de San Antonio

El Hogar de Mayores, situado en la barriada, fue homenajeado por su labor en décadas

Momento de la coronación de María Isabel Rosado en San Antonio.

Momento de la coronación de María Isabel Rosado en San Antonio. / EP

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Rodrigo Morán

Almendralejo

La barriada de San Antonio coronó a María Isabel Rosado como reina 2026 y candidata a reina de las fiestas de la Piedad en la tradicional verbena. La asociación distinguió durante el acto al Hogar de Mayores por su labor durante tantos añosy a Marta Rebollo como mejor expediente académico del colegio San Antonio.

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