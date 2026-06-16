Almendralejo
Maria Isabel Rosado es coronada reina de la barriada de San Antonio
El Hogar de Mayores, situado en la barriada, fue homenajeado por su labor en décadas
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Almendralejo
La barriada de San Antonio coronó a María Isabel Rosado como reina 2026 y candidata a reina de las fiestas de la Piedad en la tradicional verbena. La asociación distinguió durante el acto al Hogar de Mayores por su labor durante tantos añosy a Marta Rebollo como mejor expediente académico del colegio San Antonio.
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