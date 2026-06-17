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AIM Extremadura inaugura su nueva sede en Almendralejo

La empresa referente en la reproducción porcina abre sus puertas en la calle Pintor Barjola, dentro del polígono industrial

El alcalde estuvo presente en la inauguración de las instalaciones.

El alcalde estuvo presente en la inauguración de las instalaciones. / EP

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Rodrigo Morán

Almendralejo

La empresa AIM Extremadura ha inaugurado sus nuevas instalaciones en Almendralejo, ubicadas en la calle Pintor Barjola del Polígono Industrial Las Harninas, en un acto que contó con la presencia del alcalde, José María Ramírez, y varios miembros de la corporación municipal. La apertura de esta nueva delegación supone un importante paso para el desarrollo empresarial de la ciudad y refuerza el posicionamiento de Almendralejo como enclave estratégico para la implantación de compañías vinculadas al sector agroganadero y la innovación. AIM está considerada una empresa referente en la reproducción porcina, en innovación genética y en el desarrollo de soluciones destinadas a mejorar la competitividad y sostenibilidad de las explotaciones.

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