Almendrlejo
AIM Extremadura inaugura su nueva sede en Almendralejo
La empresa referente en la reproducción porcina abre sus puertas en la calle Pintor Barjola, dentro del polígono industrial
La empresa AIM Extremadura ha inaugurado sus nuevas instalaciones en Almendralejo, ubicadas en la calle Pintor Barjola del Polígono Industrial Las Harninas, en un acto que contó con la presencia del alcalde, José María Ramírez, y varios miembros de la corporación municipal. La apertura de esta nueva delegación supone un importante paso para el desarrollo empresarial de la ciudad y refuerza el posicionamiento de Almendralejo como enclave estratégico para la implantación de compañías vinculadas al sector agroganadero y la innovación. AIM está considerada una empresa referente en la reproducción porcina, en innovación genética y en el desarrollo de soluciones destinadas a mejorar la competitividad y sostenibilidad de las explotaciones.
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