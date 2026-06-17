Almendralejo a la vanguardia de la agrotecnología con un huerto digital

Almendralejo ha dado un nuevo paso hacia el futuro del sector agrícola con la inauguración del Huerto Digital TerraMaker, un innovador espacio impulsado por FabLab Xtrene que convierte a la ciudad en un referente regional en la aplicación de nuevas tecnologías al campo. La presentación de este proyecto ha coincidido con la celebración del décimo aniversario del laboratorio maker almendralejense. El acto reunió a representantes institucionales, empresas y agentes del ámbito educativo para conocer de primera mano una iniciativa llamada a transformar la forma de entender la agricultura del siglo XXI.

El nuevo Huerto Digital TerraMaker nace como un auténtico laboratorio vivo donde estudiantes de Formación Profesional y profesionales del sector agroalimentario podrán experimentar con tecnologías avanzadas en un entorno real. Actualmente parcialmente sensorizado, este espacio permitirá monitorizar variables fundamentales para los cultivos como la humedad, la temperatura o la conductividad del suelo, además de desarrollar automatizaciones y soluciones basadas en Inteligencia Artificial. De esta manera, los alumnos tendrán la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos en las aulas a situaciones reales, instalando dispositivos, analizando datos y diseñando sistemas capaces de optimizar la producción agrícola.

Para hacerlo posible, el proyecto incorpora herramientas tecnológicas de última generación basadas en hardware y software de código abierto. Entre ellas destacan los microcontroladores ESP y Arduino, que actúan como el cerebro de los sistemas instalados; las redes LoRaWAN, una tecnología de comunicación inalámbrica especialmente diseñada para entornos rurales que permite transmitir datos a grandes distancias con un consumo energético mínimo; y la plataforma Node-RED, encargada de recopilar la información procedente de los sensores y ejecutar acciones automáticas como la activación del riego cuando el terreno lo requiere. Todo ello bajo una filosofía abierta y colaborativa que facilita la experimentación y la transferencia de conocimiento.

Noticias relacionadas

Sin embargo, TerraMaker no está concebido únicamente como un recurso educativo. Xtrene ha abierto este espacio a empresas, cooperativas e instituciones que deseen probar nuevas soluciones tecnológicas antes de implantarlas a gran escala. El objetivo es convertir Almendralejo en un punto de encuentro entre innovación y agricultura, favoreciendo el desarrollo de proyectos piloto, demostraciones tecnológicas y pruebas de concepto sobre cultivos.