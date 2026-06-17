Astronomía y arqueología se mezclan este fin de semana en el sepulcro de Huerta Montero

El sepulcro prehistórico de Huerta Montero volverá a convertirse este fin de semana en uno de los escenarios más singulares de Almendralejo con motivo de la celebración del Solsticio de Verano. La propuesta ‘Arqueoastronomía’ combinará patrimonio, divulgación, música y observación del cielo en una experiencia única bajo las estrellas.

El programa arranca este viernes 19, a las 21.30 horas con la conferencia ‘La excavación de Huerta Montero’, que será impartida por el arqueólogo Francisco Blasco Rodríguez. Posteriormente, a partir de las 22.30 horas, los asistentes podrán disfrutar de una sesión musical a cargo de un DJ y de una observación astronómica guiada con telescopios, dirigida por el especialista en astroturismo Mario Tena.

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Las actividades continuarán el sábado 20 con la actuación del ensemble ‘Orquesta del Romanticismo’, que ofrecerá a partir de las 22.00 horas una velada marcada por la tradición y la intimidad sonora. Las personas interesadas en participar pueden obtener más información y realizar sus reservas a través de la Oficina de Turismo de Almendralejo.