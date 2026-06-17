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Astronomía y arqueología se mezclan este fin de semana en el sepulcro de Huerta Montero

El festival del Solsticio de Verano sigue en el yacimiento arqueológico con dos jornadas más

Uno de los últimos eventos del festival del solsticio de verano celebrado en Huerta Montero.

Uno de los últimos eventos del festival del solsticio de verano celebrado en Huerta Montero. / EP

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Rodrigo Morán

Almendralejo

El sepulcro prehistórico de Huerta Montero volverá a convertirse este fin de semana en uno de los escenarios más singulares de Almendralejo con motivo de la celebración del Solsticio de Verano. La propuesta ‘Arqueoastronomía’ combinará patrimonio, divulgación, música y observación del cielo en una experiencia única bajo las estrellas.

El programa arranca este viernes 19, a las 21.30 horas con la conferencia ‘La excavación de Huerta Montero’, que será impartida por el arqueólogo Francisco Blasco Rodríguez. Posteriormente, a partir de las 22.30 horas, los asistentes podrán disfrutar de una sesión musical a cargo de un DJ y de una observación astronómica guiada con telescopios, dirigida por el especialista en astroturismo Mario Tena.

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Las actividades continuarán el sábado 20 con la actuación del ensemble ‘Orquesta del Romanticismo’, que ofrecerá a partir de las 22.00 horas una velada marcada por la tradición y la intimidad sonora. Las personas interesadas en participar pueden obtener más información y realizar sus reservas a través de la Oficina de Turismo de Almendralejo.

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