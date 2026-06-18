55 estudiantes mexicanos visitan varios puntos de Almendralejo

El Ayuntamiento de Almendralejo ha dado la bienvenida a 55 estudiantes y profesores procedentes de México que participan en un Curso de Verano organizado por la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Extremadura.

Tras la recepción oficial, el grupo continuó su actividad académica en el Centro Cívico y en la sede de la Real Academia, ubicada en Almendralejo. Además de las sesiones formativas previstas en Cáceres, Guadalupe, Yuste y la propia capital de Tierra de Barros, los estudiantes han tenido la oportunidad de conocer algunos de los lugares más representativos, entre ellos el Museo del Vino y la Plaza de Toros, combinando así la formación jurídica con el descubrimiento del patrimonio histórico y cultural de Extremadura.