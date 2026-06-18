Almendralejo
55 estudiantes mexicanos visitan varios puntos de Almendralejo
Los alumnos de Derecho están participando en un Curso de Verano de la Real Academia de Jurisprudencia de Extremadura
El Ayuntamiento de Almendralejo ha dado la bienvenida a 55 estudiantes y profesores procedentes de México que participan en un Curso de Verano organizado por la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Extremadura.
Tras la recepción oficial, el grupo continuó su actividad académica en el Centro Cívico y en la sede de la Real Academia, ubicada en Almendralejo. Además de las sesiones formativas previstas en Cáceres, Guadalupe, Yuste y la propia capital de Tierra de Barros, los estudiantes han tenido la oportunidad de conocer algunos de los lugares más representativos, entre ellos el Museo del Vino y la Plaza de Toros, combinando así la formación jurídica con el descubrimiento del patrimonio histórico y cultural de Extremadura.
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