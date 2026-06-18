Luz verde a un préstamo de cuatro millones para impulsar inversiones en Almendralejo

El Ayuntamiento de Almendralejo ha aprobado en pleno extraordinario la contratación de una operación de crédito por valor de cuatro millones de euros que permitirá financiar parte de las inversiones previstas en el Presupuesto Municipal de 2026. La operación, que se formalizará con Cajalmedralejo tras presentar la oferta considerada más ventajosa, salió adelante con el respaldo de PSOE, PP y VOX.

La concejala de Asuntos Económicos, Juliana Megías, defendió que esta financiación es una herramienta necesaria para ejecutar actuaciones demandadas por la ciudadanía y continuar desarrollando el modelo de ciudad recogido en las cuentas municipales. Entre las inversiones previstas destacan un plan de asfaltado de calles que supera el millón de euros, la adquisición de nuevos vehículos para la Policía Local, la mejora de la videovigilancia y la señalización vial, la instalación de marquesinas para el transporte urbano o la segunda fase del nuevo mercado municipal, cuya explanada está pendiente de desarrollo. El préstamo también permitirá aportar la financiación municipal necesaria para desarrollar proyectos vinculados a los fondos europeos EDIL, asegurando la llegada de cerca de diez millones de euros procedentes de Europa para actuaciones de regeneración urbana, sostenibilidad, digitalización y recuperación patrimonial.

Valoraciones

Desde el equipo de gobierno se insistió en que la situación financiera del Ayuntamiento avala la operación. Megías recordó que, incluso tras la formalización del préstamo, el nivel de endeudamiento municipal se situará en torno al 27% de los ingresos corrientes, muy por debajo del límite legal del 75%, y destacó que la operación cuenta con los informes favorables de los servicios técnicos municipales.

Por parte de VOX, Guillermo Plano anunció el voto favorable de su grupo aunque mostró reservas sobre la conveniencia de recurrir al endeudamiento. El portavoz defendió que antes de acudir a un préstamo debería analizarse la posibilidad de utilizar recursos propios o remanentes de tesorería para financiar parte de las inversiones.

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El Partido Popular también respaldó la propuesta, destacando que las inversiones contempladas son necesarias para el desarrollo de Almendralejo No obstante, su portavoz, Isabel Cortés, pidió una mayor transparencia en futuras operaciones financieras y consideró que hubiera sido conveniente solicitar ofertas a más entidades bancarias antes de adjudicar el préstamo. Asimismo, reclamó al equipo de gobierno una ejecución ágil y eficaz de las inversiones, recordando que una de las principales críticas de su formación durante los últimos años ha sido el grado de inejecución de algunas partidas presupuestarias. Con esta aprobación, el Ayuntamiento da un paso decisivo para poner en marcha actuaciones que afectarán a numerosos vecinos.