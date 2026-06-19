Almendralejo
Comienza la renovación de varios parques en diferentes barriadas de Almendralejo
El ayuntamiento había reservado una partida de 100.000 euros para ello
El Ayuntamiento de Almendralejo ha iniciado las obras de mejora y renovación de varias zonas de juegos infantiles de la ciudad dentro de un plan impulsado por la Concejalía de Parques y Jardines que cuenta con una inversión de 100.000 euros.
Las intervenciones se están desarrollando en la zona de recreo de Cantalgallo, el parque de Nuestra Señora de la Piedad, la plaza de la Libertad y el parque infantil Las Pizarrillas, situado en la calle Zafra. Los trabajos contemplan la reparación de aquellos juegos infantiles que presentan deterioro por el paso del tiempo, así como la sustitución integral de los elementos que ya no pueden ser recuperados y cuya renovación resulta necesaria para garantizar la seguridad de los usuarios.
Además, el proyecto incluye la modernización de columpios, toboganes, balancines y plataformas multijuegos, así como actuaciones en las superficies amortiguantes y espacios de seguridad que rodean estas instalaciones. En función de las necesidades detectadas, también se renovarán pavimentos de caucho, arena o garbancillo, según han informado desde el propio consistorio.
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