Fedesiba impulsa el gran mercado de productos locales en ‘La Plaza’

Fedesiba afronta este 2026 con una de las mayores apuestas por la promoción territorial de los últimos años en la comarca. Recientemente ha presentado en el Ayuntamiento de Almendralejo el programa ‘FEDESIBA Comarca Activa’, un plan de dinamización que llegará a los 19 municipios que integran el grupo de acción local con el objetivo de poner en valor su riqueza gastronómica, cultural, deportiva y medioambiental. La iniciativa, que cuenta con una inversión cercana a los 60.000 euros, está financiada por la Unión Europea a través de los Fondos Europeos, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la Junta de Extremadura y el programa LEADER.

La presentación corrió a cargo del presidente de Fedesiba, Manuel Díaz, y del gerente de la entidad, Antonio Flores, quienes destacaron que el proyecto busca reforzar la identidad comarcal y generar nuevas oportunidades de desarrollo económico y turístico. El plan arrancó a finales del pasado mes de abril y se prolongará hasta octubre, con actividades diseñadas específicamente para cada localidad, adaptándose a sus recursos, tradiciones y singularidades.

Las primeras acciones ya han dejado una importante respuesta social. Entrín Bajo reunió a cerca de 200 personas en sus jornadas de Comercio Local; Hinojosa del Valle apostó por una ruta senderista y gastronómica centrada en el bosque mediterráneo; Villafranca de los Barros se convirtió en el epicentro regional del crosstraining con los Mudland Games Warriors; mientras que localidades como Alange, Oliva de Mérida, Puebla del Prior y Hornachos han acogido propuestas que combinan deporte, patrimonio y promoción de sus productos.

En Almendralejo

Dentro de este amplio calendario, Almendralejo tendrá un papel protagonista el próximo 18 de julio con la celebración de un gran Mercado de Productos Locales en el Mercado Municipal ‘La Plaza’. La actividad está concebida como una experiencia integral para vecinos y visitantes, donde la gastronomía y el producto de proximidad serán los grandes protagonistas. La jornada incluirá un desayuno popular de migas con cava, visitas guiadas con degustaciones, elaboración de tapas, catas comentadas y espacios para la exposición y venta de productos elaborados en la comarca.

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Desde Fedesiba destacan que este evento permitirá mostrar el potencial agroalimentario de Tierra de Barros en una ciudad que ejerce como motor económico de la comarca.