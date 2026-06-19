El teatro acogerá este lunes 22 una gala benéfica a favor de Diabetal

El teatro Carolina Coronado será escenario este lunes 22 de junio, a partir de las 20.30 horas, de la gala de fin de curso de la Escuela de Baile ‘Una Vida Bailando’, un evento solidario cuya recaudación se destinará íntegramente a la asociación Diabetal. La iniciativa ha sido presentada por la concejala de Salud, Josefina Barragán, junto a representantes de la entidad y de la escuela de baile.

La respuesta de la ciudadanía ha sido extraordinaria, ya que las entradas anticipadas, con un precio de tres euros, se han agotado por completo. No obstante, el día del espectáculo se pondrán a la venta 60 localidades en taquilla para aquellas personas que deseen colaborar con la causa. Diabetal es una de las asociaciones más activas de Almendralejo.