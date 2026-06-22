Almendralejo
Centenares de personas estuvieron en el desfile del Día del Orgullo en Almendralejo
La marcha recorrió distintas calles del centro de Almendralejo y culminó con una fiesta final celebrada en la plaza de Extremadura
Centenares de personas participaron en el gran desfile del Día del Orgullo celebrado en Almendralejo, una cita que volvió a convertir las calles del centro de la ciudad en un espacio de celebración, visibilidad y reivindicación. Al ritmo de la canción «Vente al Orgullo», la marcha partió desde el parque de El Espolón y recorrió distintas vías del casco urbano hasta llegar a la plaza de Extremadura, donde los asistentes disfrutaron de una gran fiesta final con música en directo y actuaciones. La jornada contó con la participación del alcalde, José María Ramírez. La programación del Orgullo 2026 continuará este martes 23 de junio con la celebración de los Cafés LGTBI, una quedada-café abierta a personas de todas las edades que tendrá lugar a las 17 horas en el Centro Cívico.
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