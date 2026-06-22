Centenares de personas estuvieron en el desfile del Día del Orgullo en Almendralejo

Centenares de personas participaron en el gran desfile del Día del Orgullo celebrado en Almendralejo, una cita que volvió a convertir las calles del centro de la ciudad en un espacio de celebración, visibilidad y reivindicación. Al ritmo de la canción «Vente al Orgullo», la marcha partió desde el parque de El Espolón y recorrió distintas vías del casco urbano hasta llegar a la plaza de Extremadura, donde los asistentes disfrutaron de una gran fiesta final con música en directo y actuaciones. La jornada contó con la participación del alcalde, José María Ramírez. La programación del Orgullo 2026 continuará este martes 23 de junio con la celebración de los Cafés LGTBI, una quedada-café abierta a personas de todas las edades que tendrá lugar a las 17 horas en el Centro Cívico.