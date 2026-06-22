Detenidos los presuntos autores del robo de 110.000 euros en una vivienda de Almendralejo

La Policía Nacional ha logrado esclarecer uno de los robos más llamativos registrados en Almendralejo en los últimos tiempos tras detener a un hombre y una mujer, de 33 y 37 años, como presuntos responsables de la sustracción de un maletín con 110.000 euros del interior de una vivienda de la localidad. Los hechos, denunciados en enero de 2025, causaron una gran preocupación al producirse sin que la vivienda presentara signos de forzamiento, lo que convirtió la investigación en un complejo trabajo policial que se ha prolongado durante más de un año.

Según ha informado la Policía Nacional, la víctima denunció que alguien había accedido a su domicilio y se había llevado un maletín que contenía 110.000 euros procedentes de la venta de un inmueble. La investigación dio un giro cuando la persona afectada declaró haber recibido una llamada telefónica en la que le aseguraban que podría recuperar el dinero siempre que no alertara a las fuerzas de seguridad. A partir de ese momento, los agentes de la Policía Judicial de Almendralejo centraron sus pesquisas en el entorno más cercano de la víctima, descubriendo movimientos bancarios sospechosos relacionados con familiares de una empleada del hogar vinculada al domicilio.

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Las pesquisas permitieron detectar numerosos ingresos de dinero en una cuenta bancaria cuyo importe coincidía prácticamente con la cantidad sustraída. Ante estos indicios, los investigadores solicitaron el bloqueo judicial de la cuenta y procedieron posteriormente a la detención de los dos sospechosos por su presunta implicación en delitos de robo con fuerza en domicilio y blanqueo de capitales. La operación se ha saldado además con una noticia especialmente positiva para la víctima: la recuperación de casi la totalidad de los 110.000 euros desaparecidos. Las diligencias ya han sido remitidas a la autoridad judicial, que continuará con la instrucción de un caso que llegó a sembrar la alarma por la importante suma de dinero sustraída y por las circunstancias en las que se produjo el robo.