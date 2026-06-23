Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cerro GordoJornada Policía LocalFeria San JuanTiroteo Lobón
instagram

Almendralejo

Miriam Moreno se lleva el primer premio nacional de Periodismo de Ribera del Guadiana

La Ruta del Vino y Cava Ribera del Guadiana organiza por vez primera unos premios que reconocen la promoción de sus vinos

La ganadora del premio, Miriam Moreno, recoge el galardón de manos de la concejala Josefina Barragán.

La ganadora del premio, Miriam Moreno, recoge el galardón de manos de la concejala Josefina Barragán. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Rodrigo Morán

Almendralejo

La periodista Miriam Moreno Bañón recibió en el Museo de las Ciencias del Vino de Almendralejo el I Premio Nacional de Periodismo de la Ruta del Vino y Cava Ribera del Guadiana, un reconocimiento que distingue el mejor trabajo periodístico dedicado a la promoción de este itinerario enoturístico extremeño. El galardón premió el reportaje radiofónico realizado por la comunicadora en el espacio Tierra de Vinos de Onda Cero Extremadura, una pieza que puso en valor la riqueza vitivinícola, cultural y humana de los municipios integrados en la ruta.

Durante el acto de entrega, Miriam mostró su satisfacción por recibir un reconocimiento que, según destacó, premia una pieza informativa concreta y una forma de ejercer el periodismo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents