Miriam Moreno se lleva el primer premio nacional de Periodismo de Ribera del Guadiana

La periodista Miriam Moreno Bañón recibió en el Museo de las Ciencias del Vino de Almendralejo el I Premio Nacional de Periodismo de la Ruta del Vino y Cava Ribera del Guadiana, un reconocimiento que distingue el mejor trabajo periodístico dedicado a la promoción de este itinerario enoturístico extremeño. El galardón premió el reportaje radiofónico realizado por la comunicadora en el espacio Tierra de Vinos de Onda Cero Extremadura, una pieza que puso en valor la riqueza vitivinícola, cultural y humana de los municipios integrados en la ruta.

Durante el acto de entrega, Miriam mostró su satisfacción por recibir un reconocimiento que, según destacó, premia una pieza informativa concreta y una forma de ejercer el periodismo.