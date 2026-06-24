El modelo de envejecimiento activo de Almendralejo se exhibe a nivel mundial

Almendralejo ha reforzado su posición como una de las ciudades más comprometidas con el bienestar de las personas mayores tras participar en el III Congreso Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores, el principal encuentro internacional dedicado al envejecimiento activo, la accesibilidad y la adaptación de los municipios a los nuevos retos demográficos celebrado en San Sebastián. La ciudad ha representado a Extremadura en este importante foro internacional.

La presencia de Almendralejo en este encuentro supone un importante reconocimiento al trabajo que el Ayuntamiento viene desarrollando durante los últimos años a través de la Concejalía del Mayor. Una labor centrada en construir una ciudad más inclusiva, accesible y preparada para responder a las necesidades de las personas mayores, fomentando su participación activa en la vida social y promoviendo iniciativas destinadas a favorecer un envejecimiento saludable y autónomo.

Participó el alcalde, José María Ramírez, en el Foro Internacional de Alcaldes y Alcaldesas impulsado por el IMSERSO. Se trata de un espacio reservado a un reducido grupo de responsables municipales de Europa, América, Asia y África, seleccionados por su trayectoria en el impulso de políticas relacionadas con el envejecimiento activo y la mejora de la calidad de vida de las personas mayores.

Durante las distintas sesiones del Congreso se abordaron cuestiones clave para el futuro de las ciudades, como la accesibilidad universal, el urbanismo inclusivo, la participación de las personas mayores en la vida pública, el uso de nuevas tecnologías para favorecer la autonomía personal o la creación de entornos saludables. En este contexto, Almendralejo presentó su experiencia de colaboración público-privada junto a entidades sociales y empresariales, destacando especialmente el trabajo realizado con la empresa almendralejense Adiper, especializada en envejecimiento activo, atención domiciliaria, innovación social y economía de la longevidad.

Este modelo de cooperación ha permitido impulsar proyectos centrados en la mejora de los servicios de proximidad, el apoyo a los cuidados en el entorno familiar, la promoción de hábitos de vida saludables y la puesta en marcha de actividades que favorecen la participación comunitaria de las personas mayores. Una estrategia que despertó el interés de numerosos representantes institucionales y organizaciones participantes.

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Además de compartir experiencias y buenas prácticas, el alcalde de Almendralejo aprovechó el marco del Congreso para entregar dos reconocimientos institucionales. El primero fue destinado al IMSERSO por su labor en la promoción de la Red de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores en España. El segundo recayó en la Red Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables de la Organización Mundial de la Salud.