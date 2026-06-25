Almendralejo
La Comunidad de Labradores de Almendralejo alerta de la «falta de rentabilidad» actual del viñedo
Los bajos precios de los vinos, la dificultad de encontrar mano de obra y la constante subida de los costes de producciones están asfixiando al sector
La Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo ha lanzado un serio aviso sobre la situación que atraviesa el viñedo de Tierra de Barros, al considerar que la falta de rentabilidad de las explotaciones pone en riesgo el futuro de cientos de agricultores y de uno de los sectores estratégicos de la economía extremeña. La organización agraria ha reclamado a las administraciones públicas que permanezcan vigilantes y preparen medidas de aplicación inmediata para frenar una crisis que amenaza especialmente a las explotaciones familiares.
Según expone la Comunidad en un comunicado, el incremento continuado de los costes de producción, unido a los bajos precios que reciben los viticultores por la uva, está estrechando cada vez más los márgenes económicos de las explotaciones. La organización advierte de que la diferencia entre la inversión necesaria para mantener los cultivos y los ingresos obtenidos hace cada vez más difícil garantizar la viabilidad del modelo tradicional de agricultura, provocando incertidumbre entre los productores a las puertas de una nueva campaña.
A este escenario se suman otros problemas estructurales que, según la propia Comunidad de Labradores, agravan la situación del campo extremeño. Entre ellos destacan la dificultad para encontrar mano de obra durante las campañas agrícolas, la falta de relevo generacional entre los agricultores y la competencia que representan productos procedentes de terceros países, cuyos costes de producción y exigencias normativas difieren de los que deben asumir los productores nacionales.
Ante esta realidad, la organización considera imprescindible que se elabore un estudio actualizado sobre los costes reales de producción de la uva tras la fuerte subida registrada en los últimos meses en combustibles, fertilizantes, fitosanitarios y otros insumos agrícolas. A juicio de la Comunidad de Labradores, disponer de estos datos permitiría garantizar el cumplimiento efectivo de la Ley de la Cadena Alimentaria y evitar que los agricultores vendan por debajo de los costes de producción.
Asimismo, la organización agraria plantea que las administraciones tengan preparadas herramientas extraordinarias para intervenir si la situación del mercado continúa deteriorándose. Entre las medidas propuestas figuran la activación de una destilación de crisis que permita reducir excedentes, ayudas para el arranque voluntario de viñedos poco rentables y una mayor flexibilización en la contratación.
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