Almendralejo
Dos conciertos de calidad despiden el festival de Huerta Montero
El viernes hay una actuación del guitarrista Nacho Cuadrado y el sábado un concierto de Brass Extremadura
El Festival Huerta Montero ‘Megalithica Fest Internacional’ afronta este fin de semana su cierre con dos nuevas propuestas musicales que volverán a convertir el sepulcro prehistórico de Huerta Montero en uno de los escenarios culturales más singulares de Extremadura. Tras el éxito de las actuaciones celebradas el pasado fin de semana, la programación se despedirá con dos conciertos.
La primera cita tendrá lugar este viernes 26 de junio, a las 22.00 horas, con la actuación del guitarrista clásico Nacho Cuadrado Espadiña. Un día después, este sábado 27 de junio y también a las 22.00 horas, será el turno de Brass Extremadura, formación de viento metal dirigida por Daniel Marcel Crespo. Ambos conciertos cuentan con un aforo limitado a tan solo 200 localidades, lo que convierte cada velada en una experiencia exclusiva. La entrada solidaria tiene un precio de tres euros y la recaudación se destinará íntegramente a asociaciones sociales de Almendralejo.
La organización espera repetir la excelente acogida registrada durante el anterior fin de semana cpm Carlos Casanova y los solistas de la Orquesta del Romanticismo. n
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