El Mercado Itinerante de productos locales llega este sábado a ‘La Plaza’

El Mercado Municipal ‘La Plaza’ de Almendralejo acoge este sábado, 27 de junio, una nueva edición del Mercado Itinerante de Productos Locales, una iniciativa promovida por la Diputación de Badajoz que reunirá a productores, artesanos y empresas de distintos puntos de la provincia para poner en valor la calidad de los productos de proximidad y fomentar el consumo local. La jornada se desarrollará de 10:30 a 18:00 horas con acceso libre.

Además del biomercado con artesanos locales, el programa incluirá jornadas técnicas con empresarios de la comarca, música en directo, un showcooking con degustación de tapas elaboradas con productos de la tierra y talleres infantiles. La cita pretende convertirse en un escaparate del potencial agroalimentario de la provincia y en un punto de encuentro para vecinos y visitantes, impulsando el desarrollo del medio rural.