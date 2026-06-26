La ‘Bajada’ de la Virgen de la Piedad estrena dos calles en su recorrido

La cuenta atrás para uno de los momentos más esperados del calendario religioso de Almendralejo ya ha comenzado. El Santuario de Nuestra Señora de la Piedad ha acogido la presentación del cartel anunciador y del recorrido oficial de la tradicional Bajada de la patrona, que volverá a recorrer las calles de la ciudad el próximo 5 de agosto en una edición muy especial. La Virgen continúa actualmente inmersa en su proceso de restauración, aunque la previsión es que pueda regresar al Santuario a finales del mes de julio para presidir, como cada verano, los actos previos a las fiestas patronales.

El acto, celebrado precisamente en el Santuario, reunió al rector del templo, Francisco Javier, al coordinador de las procesiones, Alonso Álvarez, al autor del cartel, Miguel Ángel Ortiz Garrido, y al alcalde de Almendralejo, José María Ramírez, quienes coincidieron en destacar el profundo arraigo que mantiene esta procesión entre los almendralejenses después de 77 años de historia.

Durante su intervención, el rector recordó que la Bajada de la Virgen representa mucho más que una tradición popular. "No deja de ser un acto de piedad, de fervor y de fe", señaló, destacando que acompañar a la Virgen supone agradecer los favores recibidos, pedir por quienes más lo necesitan y celebrar la fe de todo un pueblo. Asimismo, quiso agradecer el trabajo de las decenas de personas que, de forma silenciosa, hacen posible tanto la organización de la procesión como el mantenimiento diario del Santuario, desde los voluntarios hasta quienes cuidan el templo, visten a la Virgen o mantienen viva la devoción rezando el Rosario.

Una de las principales novedades de este año será el recorrido de la Bajada. Siguiendo la línea iniciada en los últimos años de acercar la imagen de la patrona a zonas por las que nunca había pasado, la organización ha incorporado dos nuevos tramos al itinerario. Según explicó Alonso Álvarez, la procesión partirá el 5 de agosto, a las 21.00 horas, desde el Santuario para recorrer Monsalud, Francisco Pizarro, Plaza de la Constitución, Plaza de Espronceda, Reina Victoria, Granados, Altozano, el primer tramo de Juan Carlos I, Plaza de la Iglesia y Plaza de España. Tanto la calle Granados como el tramo comprendido entre Altozano y Reina Victoria serán recorridos por primera vez por la Virgen de la Piedad.

Alonso Álvarez aprovechó además la presentación para realizar un llamamiento a todas las personas que deseen formar parte del cuerpo de portadores de la imagen. La invitación está abierta a cualquier persona, sin distinción de edad, sexo o condición física, reforzando el carácter participativo de una de las manifestaciones de fe más importantes de la ciudad.

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Otro de los grandes protagonistas fue el cartel anunciador de la procesión, obra del artista Miguel Ángel Ortiz Garrido. Se trata de un óleo sobre lienzo que reinterpreta una antigua estampa en la que la Virgen aparece descendiendo desde el cielo hacia Almendralejo. Ataviada como reina, con su tradicional saya bordada, manto rojo y rica orfebrería, la patrona aparece sostenida sobre una nube dorada mientras tres querubines acompañan su descenso hacia una ciudad representada mediante algunos de sus monumentos, parroquias y conventos más emblemáticos. La composición se completa con dos franjas laterales de color azul celeste que evocan las tradicionales banderas marianas con las que los vecinos engalanan las calles durante su recorrido.