Almendralejo
La barriada de Cantalgallo celebra sus segundas fiestas vecinales
El sábado es la coronación de la reina Ángela Rodríguez Sánchez.
La barriada de Cantalgallo ha sido la última de las diez oficiales que tiene Almendralejo en crearse como asociación vecinal. Ya el año pasado celebró su primera verbena y proclamación de reina. Y en este 2026 repite con un amplio calendario de actividades durante la presente semana.
Este sábado tendrá lugar el día más importante con la verbena de la barriada en la zona central del parque de Cantalgallo, justo enfrente del actual colegio Ruta de la Plata. Habrá concursos gastronómicos, pruebas deportivas, juegos populares, fiesta de la espuma para niños y la coronación de la reina Ángela Rodríguez Sánchez.
Durante la semana, la barriada ha organizado juegos de ajedrez, dominó, cartas, tenis y golf. También hay una liga infantil de fútbol y un clinic de baloncesto. Sin duda, una de las barriadas más activas actualmente.
Cantalgallo sigue creciendo por la zona sur de Almendralejo. A las casas unifamiliares que se vienen realizando en uno de sus márgenes se unirá la pronta venta de parcelas justo en la zona frente al colegio Ruta de la Plata.
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