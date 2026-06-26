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Almendralejo

El ciclo de música antigua programa tres conciertos en la Purificación

Las citas serán los días 10, 17 y 24 de julio, con entrada abierta a las 21.30 horas, y la colaboración de la banda y el conservatorio

Presentación del ciclo de conciertos de música antigual

Presentación del ciclo de conciertos de música antigual / EP

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Rodrigo Morán

Almendralejo

La Parroquia de la Purificación será nuevamente el escenario del II Ciclo de Música Antigua de Almendralejo, una propuesta cultural presentada por la concejala de Acción y Promoción Cultural, Isabel Ballesteros, que ofrecerá tres conciertos durante el mes de julio para acercar al público algunas de las grandes obras del repertorio clásico en un entorno de gran valor patrimonial. La iniciativa cuenta con la colaboración de la Escuela y Banda Municipal de Música de Almendralejo y el Conservatorio Oficial de Música Tomás Bote Lavado.

El ciclo arrancará el 10 de julio, a las 21.30 horas, con Solistas de la Orquesta Barroca de Badajoz y el programa Delirio Italiano. El 17 de julio será el turno de Cristina Bayón y Alejandro Casal, que interpretarán L'Arte d'amare, mientras que el 24 de julio cerrará la programación Luminis Ensemble con el concierto Haydn & Mozart: Diálogo y Herencia.

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