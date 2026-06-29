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Almendralejo

Alumnos de Rotary de 17 países visitan varias zonas de la ciudad

Realizan un campamento educativo de intercambio y aprovecharon su estancia para conocer más Almendralejo

Alumnos de Rotary en el salón de plenos del Ayuntamiento.

Alumnos de Rotary en el salón de plenos del Ayuntamiento. / EP

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Rodrigo Morán

Almendralejo

El alcalde de Almendralejo, José María Ramírez, realizó una recepción oficial a 30 alumnos participantes del I Rotary Football Talent Camp Spain, una campaña internacional con jóvenes impulsada por el Atlético de Madrid y que forma parte de un intercambio educativo. Jóvenes de hasta 17 nacionalidades y países como Estados Unidos, Australia, Francia, Alemania, Eslovenia, Bulgaría o Turquía, entre otros, visitaron varias zonas de la ciudad y se llevaron algunos obsequios de Almendralejo. También pudieron conocer de cerca el estadio Francisco de la Hera de Almendralejo gracias al recorrido que organizó para ellos el CD Extremadura. Los chicos pudieron ver los detalles de un estadio que empieza a ser un reclamo social y cultural en la ciudad.

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