Myriam Lázaro es reelegida como presidenta de CEAL

La Coordinadora Empresarial de Almendralejo (CEAL) ha reelegido a Myriam Lázaro Gonzálvez como presidenta de la organización para los próximos cuatro años, tras la celebración de la Asamblea General Extraordinaria celebrada en Bodegas Romale. La elección se produjo después de concluir el proceso electoral abierto por la organización, en el que se presentó una única candidatura encabezada por Myriam Lázaro. La Asamblea aprobó por unanimidad de los asistentes la renovación de la confianza en la actual presidenta, quien afrontará así su segundo mandato consecutivo al frente de la principal asociación empresarial de Almendralejo.

Durante la Asamblea también se dio a conocer la composición de la nueva Junta Directiva, que combina la continuidad de empresarios que ya venían formando parte del proyecto con la incorporación de nuevos perfiles procedentes de sectores estratégicos para el desarrollo económico de la ciudad y la comarca.

La nueva dirección estará encabezada por Myriam Lázaro Gonzálvez (Lázaro Gonzálvez Abogados) como presidenta; Ángel Barrera Nieto (Adiper) ocupará la Vicepresidencia Primera; Jesús Preciado Martínez (Mirafutura), la Vicepresidencia Segunda; Julia Franco Calvo, (Tesorería); Antonio Ortiz Alcántara (Viticultores de Barros), la Vicetesorería; Consuelo Curado Serrano (Aceitunas Los Curados), la Secretaría; y Paqui Halcón (Calprisa), la Vicesecretaría.

La Junta Directiva se completa con los vocales Alfonso Martínez Zambrano (Martínez Zambrano SL), Antonia Lázaro Martínez (Librería San Francisco), Francisca Monge Ruiz (Colores de Venecia), Francisco Castilla Gutiérrez (Chambra), Juan Antonio Álvarez Lázaro (Alvanatur Global), Juan Pedro Arias Blanco (Tibacar), Juanma González Gómez (2G EZ Arquitecto y Diseño SLP), María Frutos Trinidad (Comercial Báez), Rodrigo Morán Cabezas (Radiogolex), Gloria Horrillo Barroso, Alberto Castillo Miró (Miró Fotógrafos), Joaquín Horrillo López (Almacenes Casa Ángel), Diego Franco Calvo (Avanza Consultoría), Fernando Tolosa (Ondupack), Pedro González (Ifitec), Francisco Lavado (Asesoría Francisco Lavado), Emilio Ortiz (Kinteca), Félix Fernández Mogollo (Área Inmobiliaria), José María Fernández de Vega (The Glow), Marisa de Vega Portillo (Muebles El Zamorano), Paco Lallave Miranda (Consultoría Lallave) y Luis Miguel Gil Rodríguez.

Tras su reelección, Myriam Lázaro agradeció el respaldo recibido y destacó la responsabilidad que supone continuar liderando la organización empresarial. «Hago una valoración muy positiva, pero sobre todo de una enorme responsabilidad. Esta reelección supone un respaldo al trabajo que hemos venido desarrollando durante los últimos años y a una forma de entender el asociacionismo empresarial basada en la cercanía, la participación y el compromiso con las empresas», afirmó.

La presidenta destacó que la nueva Junta Directiva incorpora seis nuevos miembros que reforzarán el proyecto con perfiles procedentes del asesoramiento empresarial, el urbanismo y otros sectores estratégicos. «Estoy convencida de que esta diversidad nos permitirá conocer aún mejor la realidad de nuestras empresas y responder con mayor eficacia a sus necesidades», señaló.

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De cara a este nuevo mandato, Lázaro avanzó que el objetivo seguirá siendo consolidar a CEAL como una organización útil para las empresas. «Queremos generar más oportunidades de colaboración entre empresarios, impulsar la formación y el emprendimiento, favorecer un entorno que estimule la inversión y el crecimiento empresarial». n