Almendralejo
Las fiestas de la Piedad empiezan a sonar con su nuevo cartel oficial
El ayuntamiento presenta la imagen oficial de la feria de la Vendimia gracias a la creación de la artista, Teresa Flores, que ha diseñado un cartel muy local
La llegada de julio da aroma de feria en Almendralejo. Quedan semanas para agosto, pero ya suenan tambores para las fiestas de la Piedad. El Ayuntamiento de Almendralejo ha presentado el cartel anunciador de la feria, una obra de la diseñadora e ilustradora local Teresa Flores, que bajo el título ‘Celebrar tiene origen’, invita a realizar un recorrido visual por la esencia de unas fiestas que forman parte de la identidad de la ciudad.
La autora ha querido reunir en una sola composición los elementos que mejor representan el espíritu de las fiestas. En el centro de la ilustración aparece una joven vestida con el traje de faena que la Asociación Cultural y Folclórica Tierra de Barros utiliza en el Acto Central, convertida en símbolo del arraigo y las tradiciones populares. A su lado, un vendimiador y una vendimiadora evocan el esfuerzo de quienes, generación tras generación, han hecho del viñedo una de las señas de identidad de Almendralejo y de Tierra de Barros.
El Santuario de Nuestra Señora de la Piedad ocupa también un lugar protagonista en la obra, sobre el que se proyectan racimos de uva como metáfora del origen de la vendimia y del vínculo entre la patrona y el campo. La devoción mariana queda representada además mediante las tradicionales azucenas, mientras que atracciones de feria, fuegos artificiales y otros detalles completan una escena que transmite el ambiente festivo que cada mes de agosto llena las calles de la ciudad.
Uno de los aspectos más destacados del cartel es su elaboración completamente artesanal. Teresa Flores ha trabajado la obra utilizando lápices de color, acuarelas, ceras y rotuladores, apostando por una creación manual en la que cada detalle ha sido realizado sin recurrir a técnicas digitales. El resultado es una imagen llena de color, sensibilidad y simbolismo que acompañará durante los próximos meses la promoción de las fiestas.
La elección de Teresa Flores responde también a la apuesta que el Ayuntamiento mantiene desde 2019 por poner en valor el talento de los artistas locales, confiándoles la creación de uno de los carteles más representativos de la ciudad.
Especializada en diseño gráfico e ilustración, la creadora almendralejense acumula más de quince años de experiencia profesional y, desde 2020, dirige su propio estudio creativo, desde el que desarrolla proyectos personalizados para empresas y particulares, especialmente vinculados a la ilustración de eventos y la papelería creativa.
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