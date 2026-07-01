El Movimiento Ultreya pone a Almendralejo en el mapa de los vinos

Almendralejo será este sábado 4 de julio una de las grandes protagonistas de la VII Expedición Ciclista Movimiento Ultreya RVE Fénix, una iniciativa que recorrerá más de 1.400 kilómetros por diferentes municipios españoles y Rutas del Vino, combinando deporte, turismo, solidaridad y promoción del medio rural. La expedición llegará a la Plaza de Toros a las 20.30 horas, donde se celebrará una convivencia abierta al público con música a cargo de un DJ y servicio de barra, en un ambiente pensado para compartir la experiencia con vecinos y visitantes. La cita servirá para dar visibilidad a Almendralejo y a la Ruta del Vino Ribera del Guadiana, que este año tendrá un papel destacado dentro del recorrido nacional.

La aventura continuará el domingo, cuando los participantes afrontarán una de las etapas más exigentes de toda la expedición, con 220 kilómetros y más de 2.100 metros de desnivel positivo entre Almendralejo y Cabezabellosa (Cáceres). El recorrido atravesará localidades como Mérida, Cáceres y Plasencia, convirtiendo a Almendralejo en el punto de partida de una jornada que promociona a la ciudad.