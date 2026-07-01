Almendralejo
El plan ‘Impulsa’ regresa en este julio dirigido a la creatividad digital
El ayuntamiento de Almendralejo y la Fundación Ayuda en Acción vuelven a sacar una formación que está dirigida a desempleados entre 16 y 29 años
El Ayuntamiento de Almendralejo y la Fundación Ayuda en Acción ponen en marcha este julio una nueva edición del programa Impulsa Empleo Joven, una iniciativa gratuita dirigida a personas de entre 16 y 29 años cuyo objetivo es mejorar su empleabilidad mediante formación especializada, orientación laboral personalizada y contacto directo con el tejido empresarial. La quinta edición del proyecto estará centrada en la Creatividad Digital, una disciplina cada vez más demandada por las empresas y que permitirá a los participantes adquirir conocimientos en fotografía digital, retoque de imágenes, composición visual y gestión de redes sociales.
La presentación del programa ha corrido a cargo del concejal de Desarrollo Empresarial, Innovación, Formación y Emprendimiento, Saúl del Amo, acompañado por el coordinador territorial de Impulsa Empleo Joven de Ayuda en Acción en Extremadura, Fernando Naranjo. Ambos han destacado la consolidación de una iniciativa que, edición tras edición, continúa ofreciendo oportunidades reales de inserción laboral para la juventud almendralejense.
Los resultados obtenidos hasta el momento avalan la continuidad del programa. Desde su implantación en Almendralejo, más de un centenar de jóvenes han participado en los distintos itinerarios formativos y el 45 por ciento ha logrado acceder al mercado laboral tras completar el proceso. Unos datos que, según Del Amo, demuestran la eficacia de un modelo que combina formación específica, orientación individualizada y una estrecha colaboración con las empresas de la ciudad.
En este sentido, el concejal ha destacado que este tipo de acciones permiten ofrecer una preparación alineada con las demandas actuales del mercado de trabajo.
Por su parte, Fernando Naranjo ha incidido en la filosofía del programa, basada en adaptar cada edición a las necesidades específicas de cada territorio. «Con esta nueva edición seguimos acompañando a la juventud de Almendralejo con formación y orientación adaptadas a lo que demandan las empresas para facilitar su acceso a un empleo», ha señalado.
El itinerario combina sesiones de orientación laboral individual, formación en competencias transversales para el empleo, conexión con empresas del entorno y una formación técnica especializada en Creatividad Digital que incluirá prácticas no laborales. Entre los contenidos destacan las bases de la fotografía digital, el retoque y composición de imágenes, así como la creación de contenidos para redes sociales, competencias cada vez más valoradas en empresas.
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