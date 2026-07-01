Almendralejo
El Vespa Club Tierra de Barros fue al 80 cumpleaños de la marca italiana
Nueve integrantes del club de Almendralejo se unieron a los más de 200 españoles y a los más de 20 mil aficionados de todo el mundo
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Almendralejo
Un grupo de componentes del Vespa Club Tierra de Barros de Almendralejo se desplazó hasta Roma, la capital italiana, para participar de las actividades del 80 aniversario de la marca que celebró por todo lo algo con más de 20 mil participantes de cerca de 70 países de todo el planeta.
La representación almendralejense estuvo compuesta por nueve personas que han vivido una experiencia inolvidable paseando con sus vespas por los monumentos y lugares más emblemáticos de Roma, incluido el Coliseo. Más de 200 españoles, de clubes de vespas de distintos puntos del país, estuvieron presentes en este simbólico evento. Durante el mismo se pudieron ver vespas y modelos de motocicletas de diferentes décadas y países.
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