Miriam Al Adib Mendiri será la pregonera de las Fiestas de la Piedad y Feria de la Vendimia de Almendralejo

La doctora, divulgadora y escritora Miriam Al Adib Mendiri será la pregonera de las CCVII Fiestas de la Piedad y LIII Feria de la Vendimia de Almendralejo, una designación con la que el Ayuntamiento reconoce una trayectoria profesional de excelencia estrechamente ligada a la ciudad. El alcalde José María Ramírez ha destacado que su elección responde tanto a su prestigio como a su firme compromiso con sus raíces. "Por su trayectoria y especialmente por su vínculo con Almendralejo, por llevar siempre con orgullo el nombre de nuestra ciudad allá donde desarrolla su actividad profesional y por representar valores que nos identifican como sociedad: el esfuerzo, la dedicación, el conocimiento, la cercanía y el compromiso con las personas, hemos querido que sea ella quien anuncie el comienzo de nuestras Fiestas", ha señalado.

El primer edil ha subrayado además que Miriam Al Adib representa el ejemplo de cómo "desde nuestra tierra pueden nacer proyectos y trayectorias capaces de alcanzar reconocimiento nacional e internacional sin perder nunca sus raíces". En este sentido, ha afirmado que "su historia es también la de una almendralejense que ha sabido unir ciencia y humanidad, excelencia profesional y vocación de servicio, demostrando que el talento extremeño tiene mucho que aportar". Ramírez se ha mostrado convencido de que el pregón será uno de los momentos más especiales de las fiestas, gracias a la capacidad comunicativa de la doctora y a su facilidad para conectar con personas de todas las edades.

Por su parte, Miriam Al Adib Mendiri ha asegurado sentirse "feliz" por haber sido elegida pregonera y ha reconocido que aceptó la propuesta, que le fue trasladada hace algunos meses, con una mezcla de "responsabilidad" e incredulidad. Durante su intervención ha bromeado con la impaciencia que le caracteriza al confesar que prácticamente ya tiene escrito el pregón. Asimismo, ha querido reivindicar su identidad almendralejense recordando que, aunque su padre es de origen sirio y de ahí procede su apellido, ella nació en Almendralejo y ha desarrollado en Extremadura toda su vida personal y profesional, desde su etapa de formación hasta el ejercicio de la medicina.

Miriam Al Adib es médica especialista en Ginecología y Obstetricia, doctora en Biología Molecular y Celular, Biomedicina y Biotecnología por la Universidad de Extremadura con la calificación de Cum Laude, además de investigadora, docente, escritora y divulgadora científica. Con más de veinte años de experiencia asistencial, inició su carrera en el Servicio Extremeño de Salud tras completar su formación MIR y ha desarrollado un modelo de atención basado en una visión integral, biopsicosocial y humanista de la salud de las mujeres. Es fundadora y directora médica de Clínicas Miriam Gine, un proyecto nacido en Almendralejo que posteriormente se ha expandido a Madrid, Marbella y Sevilla. Compagina su actividad clínica con la docencia como profesora del Máster de Sexología de la Universidad de Extremadura, la formación de profesionales sanitarios y una intensa actividad investigadora, siendo autora de publicaciones científicas y coautora de guías clínicas del Servicio Extremeño de Salud.

Noticias relacionadas

Su trayectoria también destaca por una intensa labor divulgativa y de participación institucional. Ha intervenido como ponente en congresos nacionales e internacionales y en organismos como el Parlamento Europeo, el Congreso de los Diputados, el Ministerio de Juventud e Infancia o la Junta de Extremadura, contribuyendo a iniciativas relacionadas con la salud de las mujeres, la bioética, la educación sexual y la protección de la infancia. Es autora de numerosos libros de divulgación sobre ginecología, sexualidad, adolescencia, menopausia y salud hormonal, además de una obra poética, y cuenta con una amplia presencia en medios de comunicación y redes sociales, donde reúne cerca de 230.000 seguidores en Instagram.