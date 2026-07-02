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Ponen en marcha en Almendralejo un taller de teatro infantil durante julio y agosto

Será impartido por el actor almendralejense José María Galavís en grupos de 15 alumnos y se hará en la sala coworking del Mercado

José María Galavís e Isabel Ballesteros presentaron este taller.

José María Galavís e Isabel Ballesteros presentaron este taller. / EP

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Rodrigo Morán

Almendralejo

El Ayuntamiento de Almendralejo ha presentado un nuevo taller de teatro dirigido a niños de entre 7 y 14 años que se desarrollará del 6 de julio al 14 de agosto. La iniciativa ha sido dada a conocer por la concejala, Isabel Ballesteros, junto al actor almendralejense José María Galavís, y se impartirá dos días a la semana en horario de mañana en la Sala Coworking de la Plaza del Mercado.

El taller contará con un total de 30 plazas, distribuidas en dos grupos de 15 participantes. Organizado por la Concejalía de Cultura, el programa tiene como objetivo acercar a los más pequeños al mundo de las artes escénicas de una forma lúdica y educativa, promoviendo valores como la creatividad, la comunicación y el trabajo en equipo.

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