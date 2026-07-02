El PP Almendralejo denuncia “manipulación” de un vídeo subido a redes por el PSOE

El último pleno del Ayuntamiento de Almendralejo, celebrado esta semana, ha derivado en un nuevo enfrentamiento político entre el equipo de gobierno socialista y el Grupo Municipal del Partido Popular. La controversia, que comenzó durante el turno de ruegos y preguntas de la sesión, se ha trasladado posteriormente a las redes sociales tras la difusión de un vídeo que ha motivado una contundente respuesta del principal grupo de la oposición.

El incidente se produjo cuando la concejala del PP Isabel Cortés formuló una pregunta sobre el impuesto de rodaje de los vehículos municipales. La respuesta fue ofrecida por la concejala de Hacienda, Juliana Mejías. Al finalizar su intervención, el alcalde, José María Ramírez, llamó la atención a la edil popular por los gestos que, según manifestó durante el pleno, estaba realizando mientras se desarrollaba la explicación, instándole además a que no le tratara de esa manera ni realizara aspavientos.

Horas después, el PSOE de Almendralejo publicó en su página de Facebook un vídeo de ese momento del pleno en el que se incorporan subtítulos atribuyendo a Isabel Cortés la expresión «hijo de puta. Panceta, hijo puta». El Grupo Popular sostiene que esas manifestaciones "no constan como intervención oficial" de la sesión y califica la publicación de "manipulada".

En un comunicado difundido este miércoles, el PP denuncia una "grave vulneración del derecho al honor, a la propia imagen y a la reputación pública" de la concejala afectada. Los populares recuerdan que el Ayuntamiento dispone de un sistema oficial de videoacta, certificado por la Secretaría municipal, que consideran el único medio objetivo para acreditar el contenido de las sesiones plenarias. A su juicio, el uso de grabaciones parciales y editadas para construir un relato político supone un ataque injustificado contra la edil.

Asimismo, el Grupo Popular exige la retirada inmediata de la publicación y de cualquier contenido similar difundido en redes sociales, la publicación de una rectificación en los mismos canales y que se identifique quién autorizó la grabación, edición y difusión del vídeo. También solicita un informe de la Secretaría municipal sobre el contenido oficial de la sesión y reclama que las grabaciones institucionales sean el único instrumento válido para acreditar las intervenciones en los plenos.

El PP anuncia además que se reserva el ejercicio de acciones civiles, administrativas e incluso penales si del análisis de la grabación se desprendiera la posible comisión de infracciones o delitos relacionados con la protección del derecho al honor, la propia imagen o la protección de datos. Mientras tanto, la polémica añade un nuevo episodio de tensión al debate político municipal en Almendralejo.

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En su escrito, el Grupo Municipal Popular insiste en que la publicidad de las sesiones plenarias "no ampara cualquier uso de la imagen, la voz o las palabras de los concejales", especialmente cuando una grabación se difunde "de forma parcial, sin contexto y atribuyendo expresiones que no aparecen recogidas en la videoacta oficial". En este sentido, subraya que la discrepancia política es "legítima y necesaria en democracia", pero considera que "la manipulación, la desinformación y el señalamiento personal no lo son".