Almudena Muñoz Lara, proclamada nueva reina de la barriada de Las Mercedes

La barriada de Las Mercedes ha celebrado este fin de semana sus tradicionales fiestas vecinales con una verbena popular instalada en la puerta principal del gran parque del barrio, un encuentro que reunió a numerosos vecinos y contó con la presencia de varios representantes de la corporación municipal. Durante la velada tuvo lugar uno de los actos más esperados, la coronación de las reinas de las fiestas, siendo proclamada reina mayor Almudena Muñoz Lara, mientras que Marta Ceballos Domínguez recibió la corona como reina infantil.

La celebración sirvió también para reconocer la implicación de varios vecinos con la vida de la barriada, una tradición que la asociación mantiene cada año para agradecer el esfuerzo de quienes contribuyen a conservar su identidad y dinamizar la convivencia. En esta edición fueron homenajeadas Carmen Barba, Josefina Franco, Carmen González y Mercedes Gordillo, además de rendirse un reconocimiento especial a Nati Torrado Ortiz por su dedicación y compromiso con Las Mercedes.