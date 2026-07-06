Almendralejo
Pebetero gestiona el campamento de verano con 400 plazas por quincena
La empresa extremeña abrió su plazo de inscripciones en las oficinas del polideportivo Tomás de la Hera y sustituye a Caco Eventos tras seis años
La empresa extremeña Pebetero es la encargada de gestionar este año el campamento multideportivo de verano que se desarrollará en el polideportivo municipal Tomás de la Hera de Almendralejo durante los meses de julio y agosto. El programa está dirigido a niños y niñas con edades comprendidas entre los 3 y los 14 años y contará con un total de 400 plazas disponibles en cada una de las quincenas programadas.
Además de la modalidad quincenal, las familias también podrán optar por inscripciones semanales, ofreciendo así una mayor flexibilidad para adaptar la participación de los menores a las necesidades del periodo estival.
El campamento propone una amplia oferta de actividades lúdicas, deportivas y educativas. Los participantes podrán disfrutar de piscina, multideporte, manualidades, talleres, sesiones de psicomotricidad, refuerzo escolar, juegos populares y muchas otras propuestas diseñadas para fomentar el aprendizaje, la convivencia y la diversión durante las vacaciones de verano.
Las inscripciones y el pago se realizan de forma presencial en las oficinas del polideportivo Tomás de la Hera. El horario de atención al público es de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas en horario de mañana y de 16.00 a 19.00 horas por la tarde.
Desde la organización recuerdan que todavía es posible formalizar la inscripción para las próximas semanas y animan a las familias interesadas a reservar plaza antes de llenar aforo.
Cambio en la gestión
La incorporación de Pebetero supone un relevo en la gestión del campamento multideportivo de verano de Almendralejo, que durante los últimos seis años había estado dirigida por la empresa CACO Eventos y Ocio. Es un servicio muy demandado y se había generado una relación muy fuerte entre empresas y familias.
Precisamente, con el objetivo de evitar confusiones entre las familias, la anterior adjudicataria hizo público un comunicado en el que anunciaba el final de su etapa al frente del servicio. En él, la empresa agradecía la confianza depositada tanto por el Ayuntamiento de Almendralejo como por las familias, monitores y colaboradores que han formado parte del proyecto durante los últimos seis veranos.
Asimismo, CACO Eventos y Ocio deseó el mayor de los éxitos a Pebetero en esta nueva etapa al frente del campamento municipal, al tiempo que avanzó que ya trabaja en nuevos proyectos de ocio y deporte que verá la luz en los próximos meses.
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