El PP Almendralejo reclama que se mejore el área para las autocaravanas

El Grupo Municipal del Partido Popular de Almendralejo ha reclamado una actuación urgente para mejorar el área de descanso y estacionamiento de autocaravanas situada en la calle Clara Campoamor, junto a la Residencia de Investigadores. La formación llevó una moción al último pleno municipal en la que denuncia el deterioro de estas instalaciones, construidas en 2022 con una inversión superior a los 80.000 euros, al considerar que presentan importantes carencias y que no reciben el mantenimiento adecuado. Los populares aseguran que su iniciativa responde también a las quejas trasladadas por usuarios de este espacio, algunos de los cuales han registrado escritos en el ayuntamiento.

El PP solicita recuperar los servicios básicos del área, como el suministro de agua, la evacuación de aguas grises y un sistema adecuado para el vaciado de los depósitos de aguas residuales. Además, pide renovar la señalización horizontal y vertical, incorporar un servicio de agua caliente mediante gas natural y completar el proyecto inicial con la instalación de zonas de sombra y espacios de picnic.

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La propuesta contó con el respaldo de VOX, pero fue rechazada por la mayoría del Grupo PSOE, al considerar que la moción estaba insuficientemente justificada. Entre sus argumentos, señaló que el proyecto original no contemplaba puntos de suministro eléctrico para las autocaravanas y explicó que el servicio de agua fue clausurado tras detectarse un uso inadecuado por parte de algunas personas, que utilizaban los grifos para lavar vehículos o llenar garrafas, lo que motivó la retirada de las tomas de agua para evitar estos problemas.