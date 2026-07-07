Almendralejo
Las ‘Amas de casa’ celebran una convivencia de fin de curso
Compartieron un almuerzo conjunto con parte de la corporación municipal en el túnel de la Purificación que ha sido limpiado
La asociación Nuestra Señora de la Piedad, más conocida como las Amas de Casa, celebraron a las puertas de su sede una jornada de convivencia para celebrar el final de un nuevo curso en el que han estado celebrando su 45 aniversario. Lo hicieron compartiendo un almuerzo conjunto con algunos miembros de la corporación municipal, entre los que estaba el alcalde José María Ramírez.
Este encuentro se celebró en el túnel de la iglesia de la Purificación, un espacio que recientemente se ha sometido a una limpieza profunda para dejarlo con un gran aspecto, algo que ha sido muy celebrado por la propia asociación, ya que es una zona de paso monumental de Almendralejo y el colectivo suele celebrar allí eventos. El ayuntamiento ha felicitado a la asociación por su implicación en numerosas actividades de la ciudad.
- Una ambulancia se salta un semáforo en Badajoz y se lleva por delante a un motorista
- Un matrimonio y un vecino, intoxicados al pintar un depósito de agua en Oliva de la Frontera
- El ascensor del conflicto: vecinos de Santa Marina en Badajoz denuncian destrozos, suciedad e inseguridad en sus puertas
- Estos son los planes que puedes hacer en Badajoz este fin de semana
- Nena Daconte actúa este jueves en Badajoz y la entrada es gratuita
- Más de 12 horas sin agua en Las Vaguadas (Badajoz) en plena ola de calor por una avería 'importante
- Badajoz convierte el España-Portugal del Mundial 2026 en una fiesta de convivencia: 'Aquí gana la fraternidad rayana
- Los bomberos de la Diputación de Badajoz regresan de Venezuela tras siete días de intensas labores de rescate