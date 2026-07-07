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Las ‘Amas de casa’ celebran una convivencia de fin de curso

Compartieron un almuerzo conjunto con parte de la corporación municipal en el túnel de la Purificación que ha sido limpiado

Jornada de convivencia en la sede de la asociación Nuestra Señora de la Piedad

Jornada de convivencia en la sede de la asociación Nuestra Señora de la Piedad / Cedida

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Rodrigo Morán

Almendralejo

La asociación Nuestra Señora de la Piedad, más conocida como las Amas de Casa, celebraron a las puertas de su sede una jornada de convivencia para celebrar el final de un nuevo curso en el que han estado celebrando su 45 aniversario. Lo hicieron compartiendo un almuerzo conjunto con algunos miembros de la corporación municipal, entre los que estaba el alcalde José María Ramírez.

Este encuentro se celebró en el túnel de la iglesia de la Purificación, un espacio que recientemente se ha sometido a una limpieza profunda para dejarlo con un gran aspecto, algo que ha sido muy celebrado por la propia asociación, ya que es una zona de paso monumental de Almendralejo y el colectivo suele celebrar allí eventos. El ayuntamiento ha felicitado a la asociación por su implicación en numerosas actividades de la ciudad.

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