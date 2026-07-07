Ceal organiza una jornada para operar en mercados internacionales

La Coordinadora Empresarial de Almendralejo (CEAL), en colaboración con Unicaja Banco, impulsa este jueves 9 de julio, a las 09:00 horas, la jornada ‘Herramientas y mitigantes de riesgo para operaciones internacionales’, una cita dirigida a pymes, autónomos y empresas con vocación exportadora que deseen mejorar su competitividad y adquirir conocimientos para operar con mayores garantías en los mercados internacionales.

La jornada tendrá lugar en el Espacio Coworking Digital de Almendralejo, situado en la calle José Barrio Bordón, esquina con Tomás Bote Romero, y tiene como objetivo facilitar a las empresas herramientas prácticas que les permitan afrontar con mayor seguridad los retos derivados de la actividad exportadora, favoreciendo así su proceso de internacionalización.

El encuentro contará con la participación de Roberto Carrasco, quien abordará los principales riesgos a los que se enfrentan las empresas en sus operaciones internacionales y las soluciones disponibles para minimizarlos. Durante su intervención se analizarán aspectos como la prevención del riesgo de impago, la gestión de la volatilidad de las divisas, las soluciones financieras especializadas y los distintos mecanismos de protección que contribuyen a realizar operaciones comerciales en el exterior con mayores garantías.

Además, los asistentes conocerán las principales líneas de apoyo existentes para impulsar la internacionalización empresarial y se compartirán buenas prácticas orientadas a consolidar un crecimiento sostenible en los mercados exteriores, un aspecto cada vez más relevante para las empresas que buscan diversificar su actividad y ampliar sus oportunidades de negocio.

El programa incluirá también una revisión de diferentes instrumentos financieros y de apoyo a la exportación, entre ellos los productos de CESC, como el Crédito Suministrador, la Póliza Verde y las líneas para financiación de circulante e inversiones estratégicas, el factoring internacional FCI como alternativa al factoring tradicional, el crédito FIEM del ICO y el crédito documentario de exportación.

Noticias relacionadas

Con esta iniciativa, CEAL continúa desarrollando acciones dirigidas a mejorar la competitividad del tejido empresarial de Almendralejo y su comarca, poniendo a disposición de las empresas información especializada y recursos que faciliten su acceso a nuevos mercados internacionales y contribuyan al fortalecimiento de sus procesos de exportación.