El ayuntamiento reparte cerca de 600.000 euros en subvenciones este año

El Ayuntamiento de Almendralejo ha aprobado un reparto de 599.110 euros en subvenciones destinadas a más de 80 asociaciones, clubes deportivos, entidades sociales, culturales, vecinales, educativas y de protección animal para el desarrollo de sus actividades durante 2026. Las ayudas, cuya relación de beneficiarios ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), permitirán respaldar proyectos de muy diversa índole.

La mayor subvención individual corresponde a la Asociación Pro Refugio Canino Recal, que recibirá 75.000 euros para actuaciones de protección animal. La segunda cuantía más elevada asciende a 70.000 euros y ha sido concedida a Tauroemoción SL para la organización del festejo Iberovinac.

En el ámbito cultural destaca la ayuda de 39.500 euros para la Asociación Cultural y Folklórica Tierra de Barros, mientras que en materia deportiva sobresalen los 35.000 euros concedidos al Motor Club Almendralejo para la celebración del Rally de la Vendimia, pese a su disminución de participantes; y los 30.000 euros destinados al Club Voleibol Almendralejo, que incluyen el apoyo a la temporada deportiva y la organización del Campeonato de España júnior.

Las entidades sociales concentran también una parte importante de estas ayudas municipales. Includes Almendralejo recibirá un total de 50.800 euros distribuidos en distintas líneas de subvención, mientras que Cáritas Interparroquial contará con 30.000 euros para el desarrollo del Proyecto Convivium. Asimismo, FEAFES Almendralejo-ADAFEMA percibirá 25.150 euros para financiar programas de contratación, el mantenimiento de su sede y diferentes actividades.

Noticias relacionadas

Junto a estas partidas, el consistorio destina subvenciones a decenas de asociaciones culturales, vecinales, juveniles, educativas, de mujeres, hermandades y otros colectivos ciudadanos. En la mayoría de los casos, las ayudas oscilan entre los 1.200 y los 3.000 euros, destinadas a sufragar la programación anual de actividades. Entre las excepciones figuran los 6.700 euros concedidos al Consejo de Hermandades y los 10.000 euros para el Ensemble Cultural Extremadura.